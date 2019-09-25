عرض "حلم نورا" في الجونة..وأورى جودة تقول:هند صبري لا تقدم عملاً سيئاً

ميرنا وليد - بيروت - اقيم يوم أمس الثلاثاء عرض لفيلم "​حلم نورا​'' ضمن فعاليات ​مهرجان الجونة​السينمائي في دورتة الثالثة التي انطلقت في ١٩ من الشهر الجاري وتستمر فعالياته حتى ٢٧ من الشهر الجاري.

الفيلم يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهو بطولة الممثلة التونسية ​هند صبري​ وإخراج ​هند بو جمعة​، وعرض لأول مرة في مهرجان "فينيسيا السينمائي" في دورته الـ44 للمهرجان العالمي، الذي أقيمت فعالياته في مدينة تورنتو بكندا.

يعالج الفيلم قضية هامة وهي دعم المرأة أمام ما تواجهه من صعاب الحياة، وهذا ما تبرزه هند صبري في أغلب أعمالها السينمائي.

وحرص على الحضور عدد كبير من الممثلين منهم غادة عادل، منى زكي، تامر حبيب، ليلى علوي، وعدد كبير من النجوم بالاضافة الى بطلة العمل هند صبري، ومخرجة الفيلم.

وكان لموقع " الفن" لقاء مع عدد من الحاضرين ونجوم الفيلم ليحدثونا عن عرضه الاول في مهرجان الجونة:

هند صبري

سعادة كبيرة أظهرتها الممثلة هند صبري لعرض فيلم "حلم نورا" في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وأخبرتنا أنها متحمسة لأن ترى رد فعل الجمهور في مصر على العمل، وتمنت أن ينال إعجاب الجمهور.

كما أوضحت أنها سعيدة بوصول أرباح فيلم "الفيل الازرق" الجزء الثاني إلى الـ ١٠٠مليون جنيه في دور العرض، موضحة أنها لم تكن تتوقع هذا النجاح الكبير.

هند بو جمعة مخرجة العمل

مخرجة العمل التونسية هند بو جمعة أوضحت أنها متحمسة لفكرة الفيلم منذ زمن قديم وأنها متحمسة لرد فعل الجمهور في مصر كثيراً، مشيرة إلى أن الفيلم يظهر دعماً كبيراً للمرأة وقضاياها، ويساعد النساء للتجرؤ على عرض مواهبهم، وأشارت إلى أنها تتمنى أن تجوب مهرجانات العالم بالفيلم.



​أروى جودة​

حضرت الممثلة المصرية أروى جودة لمشاهدة الفيلم لأنها متحمسة له كثيراً، حسب ما قالت، مشيرة إلى أنها تحب هند صبري كثيراً ووصفتها بالممثلة الرائعة، موضحة أنها متأكدة أن الفيلم سينال إعجابها لأن هند صبري لا تقدم عملاً سيئاً.

وكشفت لنا عن تفاصيل أعمالها القادمة وقالت إنها تحضّر حالياً لفيلم جديد يحمل اسم "عقد الخواجة"، ويشارك في بطولته الفنانة اللبنانية هيفا وهبي والممثل المصري أحمد الفيشاوي، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعدًا للمخرج معتز التوني وأيضًا المخرج محمد ياسين، وتمنت أن ينال إعجاب الجمهور ليعوضها عن غيابها للسينما.

​ناهد السباعي​

قالت الممثلة المصرية ناهد السباعي إنها تحب السينما التونسية كثيراً وتحب هند صبري، لذلك كانت متحمسة أن تأتي وتشاهد الفيلم وسط الجمهور، موضحة أن المهرجان فرصة وحيدة للجمهور لمشاهدة أفلام من مختلف دول العالم والتعرف على الثقافات المختلفة.

كما أوضحت أنها مشاركة في المهرجان بفيلمها القصير "هذه ليلتي"، لافتة إلى أنها حصلت على ردود فعل جيدة عن العمل، وسعيدة بهذا جداً، وأوضحت أن الفيلم واجه الكثير من الصعوبات، من أهمها أنهم يصورونه في الشارع وسط الناس.

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​نسرين طافش​

قالت الممثلة السورية نسرين طافش إنها تنتظر هذا الفيلم منذ بداية المهرجان، وإنها تتمنى أن ينال إعجابها لأن هند صبري ممثلة كبيرة وهي تحبها وتحب أعمالها، وكشفت أن هناك أكثر من فيلم بالمهرجان اعجبوها ولفتوا انتباهها، على رأسهم الفيلم السوداني الذي فاز بجائزة اسد المستقبل بمهرجان فينيسيا وهو "ستموت في العشرين".