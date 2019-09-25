انتقادات طلاق نادين نسيب نجيم ظالمة..وطريقة إعلانها الخبر راقية

ميرنا وليد - بيروت - منذ ان اعلنت الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ قرار طلاقها من زوجها السيّد هادي أسمر تعرضت لعدد هائل من التعليقات السلبية التي تشتمها وتتهمها بقلة الوفاء والعديد من الصفات الجارحة، ولم يكن الانتقاد فقط من بعض الناس العاديين بل من بعض الموجودين تحت الاضواء والذين من الواضح نيتهم الحصول على المزيد من الشهرة على حساب ممثلة بنجاح نادين.

قرار الزواج كما الطلاق هو قرار شخصي بحت، فنادين امرأة قبل ان تكون ممثلة من الدرجة الاولى، وان اردنا ان نتدخل او ننتقد لننتقد دور او عمل تقدمه وليس قرار شخصي عائلي هي تدرك اسبابه اكثر.

فالطريقة التي اعلنت بها الخبر جاءت قمة بالرقي بعيدا عن المشاكل والقتال واكتفت نادين بتغريدة في حسابها الخاص أعلنت فيها انفصالها عن زوجها هادي أسمر وليس لديها ما تقوله في الفترة الحالية سوى التفرّغ للحياة الجديدة، فاختارت كلماتها بعناية تامة وكتبت: "القرار لم يكن سهلاً علينا، والفراق صعب، مهما كانت الأسباب، إلا أنّ العِشرة والاحترام والمعزة بضلوا، والأهم الثمرة الحلوة ولدينا...ما من كلمة تعبّر عن شعوري في هذه اللحظة، لكن هذا ما حصل والله يحمينا، وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد، شكراً لكل رسائلكم وأقدّر محبتكم إلنا".