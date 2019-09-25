ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل السوري ​دريد لحام​ أنه لم يعد يتلفت كثيراً للشائعات، التي باتت تلاحقه خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال لحام لموقع "الفن": "البعض يريدني أن أموت وليكن ذلك، إعتبروني ميتاً، اكذبوا على أنفسكم وعلى الناس، وترحموا عليّ، لا مشكلة".

وأشار لحام إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي جاءت لتنهش في المجتمع العربي، والذي يعاني أصلاً من عدة مشاكل.

فنياً، كشف صاحب شخصية "غوار الطوشة" أنه بدأ التحضيرات لفيلمه الجديد مع المخرج السوري ​باسل الخطيب​، في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم "دمشق حلب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص- دريد لحام يرد عبر "الفن": "اعتبروني ميتاً وترحموا عليّ"خاص "الفن"- سوزان نجم الدين توضح حقيقة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.