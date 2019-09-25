خاص "الفن"- سوزان نجم الدين توضح حقيقة إرتباطها

ميرنا وليد - بيروت - باتت مواقع التواصل الإجتماعي لا تخلو من الشائعات بشكل يومي، إذ غالباً ما تطال الفنانين والشخصيات الإجتماعية المعروفة.

وخلال الأيام الماضية، إنتشرت شائعة عن إرتباط الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ بأحد رجال الأعمال في دمشق، خصوصاً أنها أطالت هذه المرة في زيارتها للعاصمة السورية، منذ أكثر من شهرين.

نجم الدين نفت في حديث لموقع "الفن" الموضوع شكلاً ومضموناً، وقالت إنه عار من الصحة ولا يوجد شيء من هذا القبيل.

وأكدت أن بقائها في دمشق لمدة طويلة يعود إلى عدة أمور، أولها الشوق لأفراد عائلتها بعد طول غياب، وثانيها إستقبال الكثير من الضيوف العرب، وثالثها إنهاء بعضاً من الأعمال إن كان في الفن أو خارجه.

وأشارت نجم الدين إلى أن موضوع الإرتباط حق للجميع، و"عندما أرتبط سأعلن ذلك على الفور".