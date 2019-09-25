خاص "الفن"- جيل الغبري يكشف حقيقة خلافه مع يارا

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت بعض الأخبار عن وجود خلاف بين المخرج اللبناني ​جيل الغبري​ و​الفنانة اللبنانية يارا​، بعد أن تعاونا معاً بأكثر من عمل في الفترة السابقة، وللتأكد من حقيقة الأمر تواصل موقع "الفن" مع جيل الذي أكد أن لا صحة لهذه الأخبار، وأن لا خلاف بينه وبين يارا.

وأضاف الغبري: "إن لم نتعاون بآخر عمل قدّمته، فهذا لا يعني أن هنالك خلافاً مع يارا، فهي صديقة عزيزة منذ سنوات طويلة".

وعلى صعيد آخر، يتحضّر جيل للتعاون مع عدد من الفنانين بالفترة المقبلة، وكان قد إنتهى من تصوير فيديو كليب جديد للفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ لأغنيتها المصرية"انشالله"، والتي أصدرتها منذ أسابيع .

وتحدث جيل لموقعنا عن هذا العمل، والذي يعتبر الثاني مع كارول بعد "مبروك لقلبي"، الذي إستطاع أن يحقق أصداء إيجابية، وقال: "صورنا الكليب ليوم واحد داخل الستوديو، كانت الاجواء عفوية تشبه كارول التي دائما ما تحرص على الظهور بطريقة تليق بالاغنية التي تقدمها، فإذا كانت درامية تعطيها ما لديها من مقدرات بالتمثيل، واذا كانت عفوية كهذه الاغنية الايجابية أيضاً تعطيها ما يكفي من التلقائية".