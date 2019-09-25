خاص الفن- ربيع الزين يغيب عن سهرة ملك جمال لبنان 2019 لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان اعتدنا على وجوده سنويا بمسابقة ​ملك جمال لبنان​ سواء باللجنة او حتى من خلال التقديم، يغيب ملك جمال لبنان السابق ​ربيع الزين​ هذا العام عن حضور المسابقة التي تجري اليوم الاربعاء في بيروت. وعن الاسباب فقد علم موقع الخليج 365 انه لم يتم دعوة ربيع للسهرة لاسباب غير واضحة فعليا .

وكان قد أشار ربيع الزين في حديث خاص مع موقع "الفن"، الى انه تفاجأ من ردود الفعل الايجابية على تجربته الاولى بالتمثيل في مسلسل ​العاصي البيت الابيض​.

مسلسل العاصي البيت الابيض بطولة جويل داغر، جيسكار ابي نادر، كاتيا كعدي، ميشال حوراني، جهاد الأطرش، شيرين ساسين، جوزف حويك، ساندرا رزق، ربيع الزين، تمار افاكيان ومجموعة من الممثلين، كتابة كريستين بطرس، إخراج كنان اسكندراني.