خاص- ملحم أبو شديد: وائل كفوري يحضر أغنية قد تشكل منعطفاً في مسيرته الغنائية

ميرنا وليد - بيروت - كشف الملحن اللبناني ​ملحم أبو شديد​ في اتصال خاص لموقع الفن بعض التفاصيل عن العمل الجديد الذي يحضره الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ وقال :"أول من أمس كانت أول جلسة عمل جمعتني والشاعر ​منير بو عساف​ مع وائل كفوري الذي يتحضر لطرح أغنية ستكون مختلفة عن كل ما أصدره من أغنيات في السنوات العشر الأخيرة من مسيرته الغنائية".

أضاف أبو شديد :"الأغنية ستكون من ألحاني ومن كلمات منير بو عساف وتوزيع ​بلال الزين​، وهي من اللون الطربي الشعبي لكن الرومانسي وستعيدنا إلى الزمن الجميل وإلى قديم وائل كفوري وكلام الحب والغرام، وفيها قصة عاطفية وهي "تقيلة بالمعاني والمغنى" ولكن قريبة من الناس، بمعنى أغنية تستأهل أن تتميز وممكن أن يتم تصوير كليبها على مسرح، ولن تتضمن موالاً، ولم يتحدد بعد موعد طرحها أو أية تفاصيل أخرى".

وعما إذا كانت هذه الأغنية ستشكل نقطة تحول في اللون الغنائي الذي سيقدمه وائل كفوري وفي نمط أغنياته المقبلة في مسيرته الفنية، صرح أبو شديد قائلاً :"قد تكون نقطة تحول في حياة وائل كفوري الفنية، خصوصاً مع نضوجه الفني وخبرته".