- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - كشف الملحن اللبناني ملحم أبو شديد في اتصال خاص لموقع الفن بعض التفاصيل عن العمل الجديد الذي يحضره الفنان اللبناني وائل كفوري وقال :"أول من أمس كانت أول جلسة عمل جمعتني والشاعر منير بو عساف مع وائل كفوري الذي يتحضر لطرح أغنية ستكون مختلفة عن كل ما أصدره من أغنيات في السنوات العشر الأخيرة من مسيرته الغنائية".
أضاف أبو شديد :"الأغنية ستكون من ألحاني ومن كلمات منير بو عساف وتوزيع بلال الزين، وهي من اللون الطربي الشعبي لكن الرومانسي وستعيدنا إلى الزمن الجميل وإلى قديم وائل كفوري وكلام الحب والغرام، وفيها قصة عاطفية وهي "تقيلة بالمعاني والمغنى" ولكن قريبة من الناس، بمعنى أغنية تستأهل أن تتميز وممكن أن يتم تصوير كليبها على مسرح، ولن تتضمن موالاً، ولم يتحدد بعد موعد طرحها أو أية تفاصيل أخرى".
وعما إذا كانت هذه الأغنية ستشكل نقطة تحول في اللون الغنائي الذي سيقدمه وائل كفوري وفي نمط أغنياته المقبلة في مسيرته الفنية، صرح أبو شديد قائلاً :"قد تكون نقطة تحول في حياة وائل كفوري الفنية، خصوصاً مع نضوجه الفني وخبرته".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- ملحم أبو شديد: وائل كفوري يحضر أغنية قد تشكل منعطفاً في مسيرته الغنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.