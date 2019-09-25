فيديو: شيرين عبد الوهاب تكشف القصة الكاملة للحمل والإجهاض

أقسمت الفنانة شيرين عبد الوهاب يمينا حاسما لنفي قصة اختفائها طوال شهور الصيف بسبب الحمل كما نفت قصة تعرضها للإجهاض في الشهر الخامس، وأكدت أن السبب الحقيقي وراء اختفائها كان رغبتها في الحصول على أجازه للاستراحة من عناء وأزمات الفترة السابقة.

شيرين حسمت القصة كلها في الظهور الأول لها في مدينة جدة السعودية بكواليس الاحتفال باليوم الوطني السعودي ال 89، وقالت: أنا زي ما قولت أنا كنت في اجازة ولا كنت حامل ولا أجهضت .. كل الكلام اللي اتقال ده لا اساس له من الصحة وغير حقيقي .. وأقسم بالله مش بكذب في حاجة.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد ظهرت في فيديو بحفل أمس في جدة، ترد لأول مرة على شائعات حملها التي انتشرت مؤخرًا، من خلال ممازحتها للجمهور في مطلع أغنيتها، قائلة: "أنا لست بحامل"، ثم استكملت أغنيتها، ليكون هذا أول رد مباشر منها على شائعات الحمل.

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يذكر أن شيرين عبد الوهاب غابت فترة طويلة عن الأنظار وتردد أنها متواجدة في أمريكا لوضع حملها من المطرب حسام حبيب، ولكنها لم تحسم الأمر واكتفت بإصدار توضيح عبر شقيقها أكدت فيه أنها بصحة جيدة ولا تعاني من أية أمراض، وطرحت منذ فترة ألبوم "نسّاي"، كما كشفت عن أحدث كليباتها المصورة على طريقة الفيديو كليب "حبه جنة" وظهر برفقتها زوجها الفنان حسام حبيب.

والتزمت شيرين الصمت بعد إعلان إدارة مهرجان قرطاج الغاء حفلها، ليحل بدلا منها النجم اللبناني عاصي الحلاني، ولم تعلق على شائعة تعرضها لوعكة صحية، وتوقع "سيدتي نت" أن يتصدى شقيقها لحسم الشائعة خاصة وأنه صار المصدر الأول لتكذيب الشائعات المتعلقة بشيرين، وعلق أكثر من مرة على أنباء الحمل، ووعد بإعلان الخبر فور حدوثه.

محمد عبد الوهاب استخدم العبارات القاسية _كعادته_ في مواجهة الشائعات التي تطارد شقيقته، وعلق للمرة الأولى على أنباء تعرضها لوعكة صحية، وسفرها إلى لندن لتلقي العلاج هناك، بعد انسحابها المفاجئ من المشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج يوم 17 أغسطس المقبل، وقال تعليقا على صورتين له برفقة شقيقته نشرهما عبر حسابه بموقع تويتر: كفاية إشاعات بقي قرفتونا شيرين زي الفل وصحتها بمب الحمد لله ولا مسافرة تتعالج ولا اي حاجة من كل اللي اتكتب ده صح أصلا.

وتابع قائلًا: ولا كان في اتفاقيات ولا عقود حفلات ولاغينها كفاية كدب وافترى واللي عنده عقد ممضي يطلعوا وبعد كدة اي جريدة هتكتب حاجة مش مظبوطة هنقاضيها شيرين في اجازة مع ولادها.

وعقب عتاب متكرر من جمهورها بسبب غيابها الطويل استجابت شيرين لرغبة جمهورها في العودة إلى الغناء، وطرحت أغنية جديدة بعنوان "الحب خدعة" عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب وهي من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد، ثم أعلنت شيرين عودتها إلى جمهورها بألبوم غنائي جديد وظهرت بالفعل في احتفالات اليوم الوطني السعودي برفقة زوجها حسام حبيب.

