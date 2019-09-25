فيديو: أنغام تعلق على أول ديو مع زوجها ماذا قالت؟

أكدت الفنانة أنغام، خلال خاص ببرنامج ArabWood، أذيع عقب عرض لقاء مماثل مع زوجها أحمد إبراهيم ولكن ببرنامج "اسألني" عبر فضائية cbc، أنها ترحب بتقديم ديو مع زوجها إذا وافق هو، وردا على سؤال حول تقييمها لقدراته الغنائية قالت: صوته مميز وقوي ، وصوته رجولى والميزة الأخيرة مهمة عندي في تقييم المطرب.

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أنغام رفضت حصر أسباب نجاح ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" في الجهد المبذول منها ومن زوجها أحمد إبراهيم، وقالت: فريق العمل والشعراء والموزعين والملحنين الذين تعاونت معهم هم السبب الرئيسي وراء نجاح الألبوم.

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وعلى عكس تصريحات زوجها لم تبد أنغام اهتماما بالتعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها لا ترد على تعليقات الجمهور، وتعتقد أن الرد المناسب على اية انتقادات توجه لها يكون بتقديم أغنيات وحفلات فنية ناجحة، وكشفت أنغام عن استعدادها لتصوير فيديو كليب لأغنيتها " ياريتك فاهمنى" من ألبومها الأخير.

يذكر أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، كشف عن حزن أنغام من التعليقات المسيئة على السوشيال ميديا، وقال: أنغام طول عمرها مبتردش على الانتقادات ومبتقراش ومبتهتمش. بس مؤخرا هي زعلانة لأن في تجاوز ضدها.

ورهن أحمد التعاون مع زوجته أنغام بتقديم ديو غنائي مشترك أول الظهور كموديل في كليب جديد لها، بأن تدفع له أجرا كبيرا، وبنفس الوقت أكد إبراهيم أنه لا يمانع في العمل مع أصالة رغم الخلافات الأخيرة معها قائلًا: أصالة حنجرة عظيمة وفنانة كبيرة نجحت معاها وهي نجحت بشغلي ومع ناس تانية.. هفضل انجح وهي برضو هتنجح.. لو في نصيب هنشتغل تاني ليه لأ.. الجمهور ملهوش ذنب في الحاجات التانية، لافتا إلى أن الأغنية التي صدرت أخيرا تم تسليمها إلى اصالة عقب اشتعال الأزمة.

أشار إلى أنه بدا التخطيط لإصدار ألبومه الغنائي الأول منذ عامين ولكن تم تأجيل المشروع للانتهاء من ألبوم هيثم شاكر وأنغام والتعاون مع محمد حماقي ومحمد منير وفضل شاكر واصالة واليسا، وبعد الانتهاء من كل هذه المشروعات قد استكمل المشروع.

كما كشف عن تلقيه عروض لخوض مغامرة التمثيل، وأكد أنه سيوافق إذا تأكد أن ظهوره سيتم بشكل مشرف وعبر أناس ثقة في عالم التمثيل.

