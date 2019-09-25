عمرو دياب يعود 18 عاما إلى الوراء في البومه الجديد

بعد 18 عاما كاملة لم يتعاون فيها عمرو دياب مع الثنائي الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن وليد سعد، جاءت العودة بالأمس مع إطلاق أغنية "متغير" لتصبح الأغنية الخامسة من الألبوم المنتظر "أنا غير"، واحتفل عشاق دياب بهذا التعاون ليحتل اسم الأغنية صدارة التريند المحلي لموقع تويتر.

الأغنية لم تصدر رسميا حتى اللحظة، ولكن كشف دياب عن البوستر الرسمي لها عبر حسابه بموقع إنستقرام، وعلى الفور علق الشاعر أيمن بهجت قمر قائلا: من بعد لسه بتحبه يا قلبي ولو كان يرضيك تفضل كده قدامي وبعد تقريبا ١٨ سنه .. أنا ووليد سعد تاني مع عمرو دياب.

Advertisements

يذكر أن عمرو دياب طرح حتى اللحظة أربع أغنيات من ألبومه "أنا غير"، وهي "بحبه"، "أنا غير"، و"يوم تلات" و"تحيرك"، ونسب إليه في حفل زفاف خاص عقد مؤخرا في القاهرة، أن الأغنية الرابعة ستكون الأخيرة التي تطرح بصورة منفردة، وأن الألبوم سيطرح كاملا بعد انتظار دام أكثر من شهرين، ولكن يبدو أن دياب تراجع عن رأيه وقرر طرح المزيد من الأغنيات بطريقة منفردة.

يتعاون دياب في ألبوم "أنا غير" مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، وأسامة مصطفى، ومع الملحنين: عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، ومحمد رحيم، ويعود للتعاون مع الشاعر مدحت العدل بعد انقطاع دام 20 عاما، ويتولى التوزيع الموسيقي حميد الشاعري و أسامة الهندي.

