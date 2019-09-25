فيديو: فيفي عبده تعتذر بسبب شتائمها النابية

وجهت الفنانة المصرية فيفي عبده، رسالة اعتذار للشعب المصري، بسبب الألفاظ الخارجة التي تفوهت بها خلال فيديو تم بثه عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ردا على بعض المعارضين للدولة المصرية ودعوتهم للتظاهر.

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فيفي عبده، قالت في فيديو بثته: أنا بعتذر لكل شاب ولكل شابة ولكل طفل مصري، وبعتذر جدا لأني مصرية وكل واحد بيحب بلده بيدافع عنها وإن شاء الله دائما في أمن وأمان، وأنا أسفة عن كل لفظ طلع مني وأنا كنت منفعلة ولم أكن أعرف كيف أتكلم بس كان لازم ارد بنفس طريقتهم الجارحة.

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وأنهت كلامها قائلة: أنا في التصوير حاليا علشان كدا حاطة ماكياج إمبارح ماكنتش بصور، ووعدت جمهورها بتوضيح كل الحقائق اثناء مداخلتها مع الإعلامي شريف عامر عبر فضائية MBC مصر، وكررت نفس الكلمات أثناء الحوار.

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يذكر أن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بفتح التحقيق مع فيفي عبده أمام النائب العام المصري وداخل نقابة المهن التمثيلية، بسبب ما ورد من ألفاظ خادشة وخارجة في مقطعها المصور، أسوة بحالات سابقة اتهمت بخدش الحياء العام، وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عدم ورود أية شكوى رسمية مؤكدة أنها ستفتح التحقيق إذا تلقت شكوى موثقة.