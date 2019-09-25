زوجة دريد لحام تنفي شائعة وفاته

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نفت السيدة هالة بيطار زوجة الفنان دريد لحام شائعة وفاة زوجها واكدت انه بخير ولا صحة على الإطلاق لخبر وفاته مؤكدة أن الامر لا يعدو كونه شائعة، ومشيرة إلى أنه خارج البيت حالياً.
وقالا أن شائعات الموت تلاحق زوجها دائماً وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لشائعة مماثلة.
وأضافت "تلقينا إتصالات من كل أنحاء العالم، والكل كان يريد الإطمئنان عنه، ولذلك سوف يطل زوجي اليوم ظهراً عبر إحدى الإذاعات لوضع حد لهذه الشائعة المغرضة".
وعن موقف زوجها الفنان دريد لحام من ملاحقة شائعات الموت له قالت "هو يكتفي بالقول "صلّوا على النبي"، وختمت "ليتني أعرف من يطلق تلك الشائعة أو يقف وراءها".
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