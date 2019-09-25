هل ينافس نجل عبدالمجيد عبدالله والده في الغناء قريباً؟.. اسمع جمال صوته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تفاجأ فانز النجم السعودي عبدالمجيد عبدالله بمقطع فيديو لنجله محمد يتغني بإحدى أغانيه الوطنية الشهيرة احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

الفيديو تبادله فانز أمير الطرب بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن انبهارهم بجمال وعذوبة نجله، وتسائلوا عن سر عدم مساعدة والده في ابراز موهبته على الساحة، كما شجعوا محمد على ضرورة احتراف الغناء على خطى والده.

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اللافت أن النجم السعودي سبق وصرح في حوار صحفي قديم له، بأن لا أحد من أبنائه الثلاثة «محمد وعبدالله ومنار» قد ورث موهبته الغنائية، كما أعرب عن امنيته في ألا يخوض أحد منهم المجال الفني، حيث قال: «ليس لديهم موهبة، والحمدلله، ولا أتمنى أن يخوضا هذا المجال؛ لأنه متعب، والحمدلله، وهما بهذه السنّ ولم تظهر عليهما بوادر موهبة الغناء أو الصوت الجميل».

وعن علاقته بهم كأب، أوضح: «ابنتي منار تعيش مع والدتها. وهي فتاة تجنّن رائعة وأنا حريص جداً على راحتها. فالبنت لها مكانة خاصّة عند الأب وولداي محمد وعبدالله يعيشان معي، وأنا أنتبه لمستقبلهما، فعاطفتي أفرّغها في محبّتي لهما، وأعاملهما كأصدقائي»، مشدداً على اهتمامه بمستقبلهم التعليمي.