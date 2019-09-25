زوجة رامي عياش وابنتهما بنفس الفستان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن اكملت عامها الأول، بدأت مصممة الأزياء داليا عياش، زوجة البوب ستار اللبناني رامي عياش، لتنسيق أزيائها مع ملابس طفلتها «آيانا».

داليدا داعبت جمهور البوب ستار بصور طريفة لها معه ابنتهما، ظهرت فيها الأم وطفلتها بنفس الإطلالة، حيث الفستان الأبيض الصيفي ذو طبعات مميزة من رسوم طفولية من وحي الطبيعة، وهي الطلُة التي لاقت اعجاب متابعي داليدا، وفانز النجم اللبناني، مثنيين على طرافة ابنتهما التي بدت تزين شعرها القصير بوردة صفراء لافتة.

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يُذكر أن رامي عياش تزوج من مصممة الأزياء داليدا بعد قصة حب جمعتهما يوم 24 أغسطس عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنهما الأول «آرام» يوم 20 مارس عام 2016، و«آيانا» 19 يونيو 2018.

من ناحية أخرى، طرح رامي عياش مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «يا سكاكر السكر» من كلمات خالد فرناس، ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد شفيق، وقد شاركته الفنانة المصرية فيفي عبده بالرقص فيه، والأغنية من ألبوم رامي عياش الجديد «قصة حب».