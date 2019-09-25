حقيقة زواج وائل كفوري من الإعلامية جيسيكا عازار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الأيام الأخيرة العديد من الشائعات حول زواج الفنان اللبناني وائل كفوري، من الإعلامية جيسيكا عازار.

جيسكا عازار، ردت على الشائعات في تصريحات خاصة للتلفزيون اللبناني: “والله ما بعرف ما بقى فيهم اتنين يكون صحاب في هذا العالم يمكن لأن اخر فترة الناس بيشفونا مع بعض وأنا صبية وعزبة ووائل مطلق والناس تحب تتسلى بأخبار وروايات حبوا هالمرة يزوجوني”.

وأضافت: “نحن أصحاب وباقين أصحاب وبحترمة وبحبه، حتى عندما أنفي يقولون انني أنفي حتى لا أخبر بزواجي”.

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يذكر أن خبر انفصال الفنان اللبناني وائل كفوري، من زوجته إنجيلا بشارة، نشر في الشهور الأخيرة ورغم تصريح مصادر مقربة منه أن الانفصال وقع منذ سنوات ولم يتم الإعلان عنه لعدم رغبة وائل في نشر أخباره الخاصة.

يذكر أن الفنان وائل كفوري، احتفل مؤخرا بعيد ميلاده ال ٤٥ في حفل كبير حضره عدد من نجوم الفن والإعلام بلبنان، كذلك عدد من رجال الدين والسياسة، وبعض أهل منطقة زحلة التي يقيم فيها وائل كفوري.

وأحيا الحفل الفنان اللبناني ملحم زين، والذي قدم باقة مميزة من أشهر أغانيه وسط وصلات رقص لوائل كفوري.