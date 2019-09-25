الفنانة سارة نخلة: كنت بغسل لجوزي رجله بس ماطمرش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية سارة نخلة، عن تفاصيل خاصة عن حياتها مع زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، وذلك قبل انفصاله عنه.

سارة نخلة، نشرت صورة للفنانة شيرين عبدالوهاب، وهي تقبل يد زوجها الفنان حسام حبيب، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “للناس القريبة مني والعارفيني أكيد عارفين إني مش بحور و كل حد دخل بيتي وكل من أكلي في يوم من الأيام أكيد هايشهد إني مش بحور خالص.. ومش معناه اني بنصح البنات تبقى قوية يعني اني بنت مفترية خالص بس انا اتلسعت من الشوربة فبقيت انفخ في الزبادي”.

وأضافت: “تعقيبا على الصورة دي.. و عشان أنا عندي كمية تصالح مع النفس اكتر مما تتوقعوا و مش بندم على اي حاجة عملتها أبدا عشان أنا اتربيت على كدا واتربيت إن راجل البيت يعني الحنية و الاحتواء”.

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وتابعت: “أنا شايفة إن شيرين ست الستات و بنت ناس ومحترمة جدًا.. الراجل الحنين ابن الأصول رجليه تتباس مش بس ايده و قدام الناس كلها.. العلاقة بين الزوجين لو حصل فيها خيانة أو عدم احترام فالأحسن إنها تنتهي بسرعة..الود والاحترام و الحنية والاهتمام برأيي اهم من الحب بألف مرة أنا عن نفسي كنت روقة في نفسي اوي و زي ما بوقف قدام الكاميرا و بمثل مع ناس محترفين و مخرجين عباقرة”.

واستطردت: “أنا بقعد عند طشط الماية والملح و بغسل رجلين جوزي بعد ما ييجي من شغله وابقى مبسوطة اوي بجو اه ونص الي عملاه و اعمله مساج و ابقى طبخاله لقمة حلوة وقبل ما ينام لازم أقوله انت راضي عني ويقولي اه الله يرضا عليكي ولو مش راضي أفضل ازغزغه لغاية ما يرضى اصل الراجل مهما كان حابب شخصيتك القوية مع الناس ووسط زمايلك يحب دايما يشوفك ضعيفة قدامه و تابعة ليه على طول يعني برا البيت خليكي عاملة ناظرة وفي البيت تلميذة”.

وتابعت: “شيرين زينا بنت جدعة و طيبة جدا لقيت الراجل الّي احتواها و دعمها مش راجل بيكسر من مقاديفها و بيقل منها.. راجل جنتل شايف ان نجاح مراته نجاح ليه و العكس صحيح.. انا مش من البنات الي تقولك ايه دا وابوس أيده ليه خير انشالله هو بابايا .. اه باباكي وحتى باباكي مش هايبقالك والبنت المتربية صح ابوها نفسه هايقولها كدا”ا.لو

وانهت كلامها قائلة: “أما لو راجل وعملتيله كل ماسبق و حطيتيه على دماغك وخان عشرتك وصبرك و قلة حيلتك وما طمرش فيه عادي جدا الطشط بالماية والملح الّي فيه يتقلب عليه عادي جدا عشان احنا ولايا و الّي ييجي على ولية عمره ما يكسب صدقيني بوسي أيديه صبح و ليل ولو هو ابن اصل هايشيلك بعنيه ولو واطي محكمة الأسرة كبيرة وبتساع ملايين”.