تفاصيل حياة ريهام سعيد بعد الاعتزال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جمهورها بمقطع فيديو حديث لها، كشفت فيه تفاصيل حياتها بعد اعتزالها العمل الفني والإعلامي.

الإعلامية المصرية قلت إنها حاليا ليست إعلامية، ولكن أصبحت ربة منزل عادية جدا مثل باقي السيدات، لافتة إلى أن الجلوس في المنزل له مميزات وعيوب.

ريهام قالت: ” “قعدت البيت فرقت في حياتي كتير بس كمان خليت وزني زاد عشان كده قررت أعمل رجيم أنزل 15 كيلو في 20 يوم، لو مستعدين نبدأ مع بعض الرجيم سوى شوفوا الفيديو وبلا بينا نبدأ سوى الرجيم”.

وأضافت: “أنا دلوقتي ست مصرية عادية جدًا قاعدة في البيت، واكتشفت إن قاعدة في البيت دي لها مميزات رهيبة، ابتديت أبقى ست طبيعية وعندي وقت أعمل حاجات كتير أوي أقعد مع ولادي وأكلم صحابي وأرد على التليفون وأهتم بصحتى اللي كانت اتدهورت”.

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وتابعت: “راحة البال دي أهم حاجة في الدنيا مش شايل هم حاجة ولا هم حد، الحاجة اللي مش حلوة الأكل، باتسلى في الأكل والعشا قدام التليفزيون وطبعًا أنتم عارفين إن الجيم بكرة وبكرة ده مبيجيش أبدًا، لو في حد هيعمل معايا ريجيم يبدأ معايا من بكرة”.

وكانت ريهام سعيد، قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها “صبايا”، قائلة: “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”، مضيفة: “منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك”.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الأربعاء 28 أغسطس، قرار بحظر ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد على وسائل الإعلام المرئية و المسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام.

ومن جانبها، أعلنت ريهام سعيد قرارها باعتزال العمل الإعلامي والفني نهائيا، حيث قالت: “أنا بعتذر لكل الناس اللي زعلت مني عن سوء فهم لأني لم أقصد إني أهين أي حد، ومش بعتذر عشان أرجع للشاشة تاني، أنا خلاص مش هشتغل في الإعلام تاني ولا التمثيل تاني، لأن أخطر حاجة الضغط، وأنا بقالي ١٦ سنة مضغوطة”.