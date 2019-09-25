- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت الراقصة الأرمينية صوفينار، الشهيرة بصافيناز، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لها من داخل إحدى عيادات التجميل.
صافيناز ، قالت في الفيديو: “دلوقتي يا حلوين أنا اعتزلت الرقص وهاشتغل دكتورة”، وظهرت خلال الفيديو وهي تمسك بيدها مسدس يستخدم لتجميل وتنقية البشرة وعلقت عليه قائلة: “أنا اشتغلت دكتورة خلاص”، وهو الأمر الذي اعتبره متابعيها مزحة منها.
يذكر أن صافيناز أعلنت مؤخرًا اعتزالها الرقص في الحفلات الفنية خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب ارتفاع تكلفة تراخيص هذه الحفلات، مؤكدة أنها ستكتفي بالرقص في الفندق الذي تعاقدت معه فقط.
يذكر أن العديد من القضايا رفعت في المحاكم المصرية ضد الراقصة الأرمينية المقيمة في القاهرة ، تارة بسبب ملابسها، وتارة بسبب نشر الفسق وكان أخرجها خلال الأيام الماضية بعد انتهاء فيديو رقص لها مع فتاة ترتدي البكيني الأمر الذي أثار حفيظة البعض واتهمها لإشاعة الفجور.
صافيناز ، ردت على الانتقادات التي وجهت لها بعد الفيديو مؤكدة أنها تلتزم بالمواصفات العامة البدلة وترتدي شورت أسفل منها.
كانت هذه تفاصيل خبر صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.