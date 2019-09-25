صافيناز من داخل عيادة التجميل: اعتزلت الرقص.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الراقصة الأرمينية صوفينار، الشهيرة بصافيناز، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لها من داخل إحدى عيادات التجميل.

صافيناز ، قالت في الفيديو: “دلوقتي يا حلوين أنا اعتزلت الرقص وهاشتغل دكتورة”، وظهرت خلال الفيديو وهي تمسك بيدها مسدس يستخدم لتجميل وتنقية البشرة وعلقت عليه قائلة: “أنا اشتغلت دكتورة خلاص”، وهو الأمر الذي اعتبره متابعيها مزحة منها.

يذكر أن صافيناز أعلنت مؤخرًا اعتزالها الرقص في الحفلات الفنية خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب ارتفاع تكلفة تراخيص هذه الحفلات، مؤكدة أنها ستكتفي بالرقص في الفندق الذي تعاقدت معه فقط.

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يذكر أن العديد من القضايا رفعت في المحاكم المصرية ضد الراقصة الأرمينية المقيمة في القاهرة ، تارة بسبب ملابسها، وتارة بسبب نشر الفسق وكان أخرجها خلال الأيام الماضية بعد انتهاء فيديو رقص لها مع فتاة ترتدي البكيني الأمر الذي أثار حفيظة البعض واتهمها لإشاعة الفجور.

صافيناز ، ردت على الانتقادات التي وجهت لها بعد الفيديو مؤكدة أنها تلتزم بالمواصفات العامة البدلة وترتدي شورت أسفل منها.