شيرين توضح حقيقة إجهاضها وسبب إختفائها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، على الشائعات التي لاحقتها مؤخرًا حول حملها من زوجها الفنان حسام حبيب، وإجهاضها في أمريكا.

شيرين، قالت خلال تصريحاتها لبرنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “أنا زي ما قلت أنا كنت في إجازة ولا كنت حامل ولا أجهضت وكل ما نشر لا أساس له من الصحة أقسم بالله إنه حقيقي ولا أكذب في شيء”.

وعن سبب غيابها قالت: “كنت بحاجة للوقت ولكي أكون فيه مع نفسي حتى تستطيع العودة بشكل أقوي لجمهورها”

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يذكر أن شيرين عبدالوهاب، أحيت يوم الاثنين حفلًا غنائيًا كبيرًا في السعودية وذلك ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، وقدمت خلاله باقة مميزة من أهم أغانيها.

شيرين، قالت في أول تعليق لها بعد الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر: “شرف كبير ليا إني أحيي حفلة اليوم الوطني لبلدي التاني، للمملكة العربية السعودية”.

وأضافت: “شرف ليا دعوة المستشار تركي آل شيخ للمشاركة في الحفلة.. يا رب دايماً من نجاح لنجاح لكل المجهود اللي بتعمله لصناعة الترفيه في السعودية”.