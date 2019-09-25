نقابة الممثلين تقاضي حفيدة حمدي غيث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم الفنان المصري أشرف زکی، نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ إلى النائب العام ضد 11 شخصا ظهروا في مسلسل “نصيبي وقسمتك”.

وخص البلاغ بالذكر كل من کریم العمري وکریم صبحي ونانسي صلاح وتونی ماهر وشادي جميل وإسراء البليسي وأسماء سليمان ومصطفى سلامة وياسمين غيث ومي فخري وصبا الرفاعي.

وقال المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن نقيب المهن التمثيلية: “فوجئ نقيب المهن التمثيلية بظهور المشكو في حقهم كممثلين بمسلسل يعرض حاليا بعدد من القنوات الفضائية ويحمل اسم “نصیبي وقسمتك”، وذلك دون أن يكونوا أعضاءً بالنقابة أو حاصلين على تصريح بمزاولة المهنة، وعلى الرغم من ذلك قاموا بالاشتغال بالتمثيل بذلك المسلسل”.

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وأضاف، أن ذلك يعد مخالفا للقانون ويؤثر بالسلب على أعضاء نقابة المهن التمثيلية، لا سيما أن من بين أعضائها عناصر جيدة وتنوع في الأنماط والشخصيات وذوي مهارات وعلى دراية بفنون وعلوم التمثيل المختلفة.

وأكد البلاغ أن المادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته والخاص بالمهن التمثيلية تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ۲۰ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها في المادة ۲ من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح طبقا للمادة 5 من هذا القانون.

وطالب البلاغ بإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية.

ومن بين المشكو في حقهم الفنانة ياسمين غيث، حفيدة النجمين عبدالله غيث وحمدي غيث، وعلى الرغم من أنه ليس الدور الأول لها فسبق وشاركت في العديد من الأعمال أهمها “حلاوة الدنيا”مع الفنانة هند صبري.