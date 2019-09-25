براد بيت يلفت الأنظار بصوره الجديدة

متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت أخيرًا صور جديدة للنجم العالمي براد بيت التقطها مصوّر المشاهير ميشال مولير. وتناقل محبو براد بيت الصور الجديدة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في اجماع على وسامة نجم الشاشة الذهبية. تجدر الإشارة إلى أن براد بيت كان قد كشف مؤخرًا في صريحات صحفية له عن أنه يخطط للبقاء بعيدًا عن الأضواء لبعض الوقت في الفترة القادمة.

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