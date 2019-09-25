سيلين ديون تمضي قدمًا بعد وفاة زوجها وتطلق ألبوم “الشجاعة”

متابعة بتجــــــــــرد: اختارت الفنانة العالمية سيلين ديون اسم Courage أي “الشجاعة” على ألبومها الجديد، لتفتح صفحة جديدة من خلاله وتكمل مسيرتها الفنية بعد وفاة زوجها المنتج رينيه أنجليل.
واعتبرت بعض الصحف العالمية أنّ الألبوم الجديد والذي سوف يبصر النور بعد أشهر قليلة، سيكون خطوتها الجديدة للمضي قدماً في مسيرتها الفنية بعد وفاة زوجها الداعم الأكبر لها والمنتج الذي أوصلها الى القمّة الغنائية.
إشارة الى أنّ مهرجانات بيبلوس الدولية أعلنت قبل أيام، بطريقة غير رسمية، عن مشاركة ديون ضمن فعالياتها الصيف المقبل.
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