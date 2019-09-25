نبيلة عبيد تشيد بـ نادين نسيب نجيم وهكذا ردّت الأخيرة

متابعة بتجـــــــرد: أشادت الممثلة المصرية نبيلة عبيد بالنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، معتبرةً أنّها من ممثلاتها اللبنانيات المفضلات.

وقالت عبيد: “أتابع الدراما اللبنانيّة، وآخرها في رمضان مسلسل (خمسة ونص) لنادين نسيب نجيم، وكنت أشاهد الحلقات في موعدها وآخر الليل أشاهدها مرة أخرى في الإعادة”.

أمّا نجيم فردّت من جهتها على كلام عبيد وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: “شهادتك بعتز فيا”.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” تصدّر نسب المشاهدة الدرامية خلال شهر رمضان الماضي، وفازت عنه نادين نسيب نجيم بجائزة “أفضل ممثلة عربية” في “مهرجان الفضائيات العربية” الذي أقيم مؤخرًا في مصر.