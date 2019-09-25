رامي جمال ينتهي من تسجيل ألبومه الجديد ويعد جمهوره بمرحلة فنية مختلفة

متابعة بتجــــــــــــرد: انتهى الفنان المصري رامي جمال من تسجبل جميع أغاني ألبومه الجديد، والذي لم يستقر على اسمه حتى الآن.
وأعلن رامي جمال عن أن الألبوم سيتم تسليمه إلى شركة “نجوم ريكوردز” قريبًا وذلك استعدادًا لطرحه في الأسواق، فكتب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “تم الانتهاء من اختيار وتنفيذ جميع اغاني ألبومي الجديد وقريبا جدا ان شاء الله يتم تسليمه لشركه نجوم ريكورد لبدأ تنفيذ مرحله ما قبل النزول والنزول”.
ووعد رامي جمال جمهوره بألبوم مختلف لمرحلة مختلفة في مسيرته الفنية فكتب: “وعد بألبوم مختلف لمرحله مختلفه دعواتكم”.
ويتعاون جمال فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أحمد المالكي، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد عرفان، نادر عبدالله ورفيق نجيب.
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