دي جاي تيستو يتزوج حبيبته عارضة الأزياء وسط الصحراء

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متابعة بتجــــــــــــرد: تزوّج المنسق الموسيقي تيستو، 50 عاماً، حبيبته عارضة الأزياء أنيكا باكس، 23 عاماً، في صحراء يوتاه الأميركية.
واختار الدي جي الهولندي العالمي، الذي يتلقى سادس أعلى أجر في العالم، منتجع أمانجيري ليقيم حفل زفافه الذي شمل 80 مدعواً.
واعتمدت العروس فستانين في حفل الزفاف، أول فستان كان من تصميم دار أوسكار دي لارنتا، والثاني من تصميم دار بيرتا.
واعتمد تيستو بذلة من تصميم دار توم فورد مستوحاة من شخصية جيمس بوند.
ووصف تيستو هذا النهار المنتظر بأنه أجمل مما كان متوقعاً وكشف أنه وأنيكا حلما بهذا اليوم.
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