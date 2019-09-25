نشوى مصطفى تتعرّض للتهديد.. يراقبها ويعلم عنوان بيتها!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الممثلة المصريّة نشوى مصطفى عن تعرّضها للتهديد من قبل حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأكّدت نشوى مصطفى أنها مُراقبة من صاحب أحد الحسابات لدرجة أنه بات يعلم عنوان سكنها، فنشرت صورة للحساب مُعلنةً اللجوء إلى الشرطة.
وكتبت نشوى مصطفى في منشورٍ: “الراجل ده بيهددني، وكتب عنوان بيتي، وواضح إنه بيراقبني”. وأضافت: “هنزل حالاً أعمل محضر في قسم الشرطة، معرفش تبع مين وعملت سكرين شوت لكلامه”.
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