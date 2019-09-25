في الذكرى الـ25 على غياب رياض شرارة.. هادي شرارة يوجّه رسالة مؤثّرة لوالده الراحل

متابعة بتجــــــــــرد: إستذكر الملحن والموزع الموسيقي هادي شرارة والده رياض شرارة بعد ربعُ قرنٍ على رحيل أيقونة الإعلام اللبناني، ووجّه له رسالة مؤثّرة عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

وكتب هادي شرارة: “لقد مرّ 25 عامًا … لم أرَك، أين أنت الآن؟ دعنا نتحدث، لدي أشياء كثيرة جدًا لأخبرك بها، أنا بحاجة إليك يا أبي! إرقد بسلام”.

يذكر أن رياض شرارة ابن بلدة مشغرة، قدّم عدّة برامج على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال مع المخرج الراحل سيمون أسمر، واشتهر بخفة ظله وسرعة بديهته، ويفتقده اليوم الإعلام اللبناني بعد وفاته عام 1996 عن 54 عاماً.