محمد رمضان يستقر على "البرنس" اسما لمسلسله فى رمضان 2020 مع "سينرجى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم محمد رمضان على "البرنس" ليكون اسماً لمسلسله الجديد، المقرر عرضه فى رمضان 2020، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يعود للتعاون مع محمد سامى للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" العام قبل الماضى ، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، مى عمر، روجينا، هادى الجيار، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى.
وفى سياق متصل، يعقد حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى جلسات عمل خلال الأيام المقبلة مع سامى ورمضان، للاتفاق على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الممثلين المشاركين، بالإضافة إلى تحديد موعد مبدئى لانطلاق التصوير.
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "زلزال" وشارك فى بطولته حلا شيحة، وأحمد صيام، وماجد المصرى، ومنى عبد الغنى، وآخرون، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
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