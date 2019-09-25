شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور دونيل وسيجارات .. لقطات جديدة من الموسم الأخير لمسلسل Arrow والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شبكة CW الأمريكية، التريلر الجديد للموسم الثامن والأخير لمسلسل دراما الأبطال الخارقين Arrow، المقرر عرضه يوم 15 أكتوبر المقبل، بحضور الممثل كولن دونيل والممثل جوش سيجارا، اللذان غادرا المسلسل فى الموسم الخامس.

وبحسب صحيفة EW، فإن دونيل الذى لعب دور الصديق المقرب لأوليفر تومى منذ الموسم الأول، سيعود للموسم الجديد فى المسلسل المرجح أن يكون الأخير من السلسلة الشهيرة، وأشارت بعض التقارير الأجنبية، إلى أن دونيل سيعود ضمن الأشرار فى الموسم القادم ليلعب دور صادم للجميع يخالف المعروف عنه.

المسلسل من تأليف الثلاثى مارك جوجنهيم، وجريج بيرلانتى، وأندرو كريسبرج، وشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، ستيفن أميل، كايتى كاسيدى، كولن دونيل، ديفيد رمزى، إميلى بت ريكاردز، ويلا هولاند، سوزانا تومسون، بول بلاكثورن، وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الأكشن والإثارة حول شخصية المليونير الشهيرة أوليفر كوين.