هيئة الإعلام المرئي والمسموع تُهدي أبناء الشهداء والأيتام وذوي الإعاقة تذاكر سينما وجوائز

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

نظمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، فعاليات ضمن مبادرة أطلقت عليها اسم “تلاحم”، قُدم خلالها تذاكر سينما وجوائز قيمة لأبناء شهداء الوطن وأسرهم والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، في بادرة تسهم في إدخال الفرحة إلى قلوبهم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 89، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي، أن هذه المبادرة تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية والتأكيد على اللحمة الوطنية والترابط الاجتماعي في الذكرى التاريخية الخالدة التي تعيد إلى الأذهان ملحمة الملك عبد العزيز البطولية في توحيد المملكة.

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وبيّن أن الهيئة حددت 1000 تذكرة سينما لأبناء شهداء الوطن وأسرهم والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة “وكس سينما”، فيما خصصت شركة الجيل القادم “موفي سينما” صالة عرض كاملة لأبناء الشهداء وأسرهم في مجمع العرب مول بجدة، مع تقديم جميع الخدمات المصاحبة ليتمتعوا بتجربة سينمائية فريدة من نوعها.

وأشار إلى أن الهيئة سلمت ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 500 تذكرة سينما في حفل تدشين مبادرة “تلاحم” في مقرها الرئيس بالرياض، لتقوم الوزارة بتوزيعها على الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، بينما تم تخصيص 500 تذكرة لأبناء الشهداء وأسرهم، بالإضافة إلى ذلك أقامت الهيئة سحوبات لأبناء الشهداء وأسرهم على 10 أجهزة آيفون مقدمة من شركة الاتصالات السعودية “STC”.

وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف شكره وتقديره للجهات الحكومية والخاصة على ما بذلوه من جهود لإنجاح مبادرة تلاحم، مشيداً بالشراكة المتميزة التي جمعتها مع الهيئة للإسهام في مشاركة هذه الفئات الغالية فرحتهم في يوم الوطن.