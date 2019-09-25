عمرو دياب يطرح أغنية جديدة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طرح الفنان المصري عمرو دياب أغنية جديدة من ألبومه "أنا غير" على أحد التطبيقات الموسيقية، قبل أن يطرحها على قناته الرسمية على YouTube.
والجدير ذكره أن الشاعر أيمن بهجت قمر أعلن أمس عن طرح هذه الأغنية الجديدة التي تحمل عنوان "متغيّر" مشيراً إلى أن "دياب" يعود من خلالها للتعاون معه والملحن وليد سعد.
الجدير ذكره أن دياب طرح مؤخراُ أغنية “تحيرك”، “يوم تلات ” و“بحبه” قبل الأغنية الجديدة التي لاقت تفاعلاً ملفتاً لناحية المشاهدة والاستماع. فيما أشارت عدة مواقع إلى أن موعد طرح ألبومه الجديد بات قريباً.
فيما يلي رابط طرح الأغنية من YouTube وInstagram:
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