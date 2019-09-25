شكرا لقرائتكم خبر عن 7 كليبات جديدة لنجوم الأغنية المصرية والعربية خلال أيام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عدد كبير من نجوم الغناء طرح كليباتهم الجديدة التى تم تصويرها خلال الفترة الماضية، ويرصد ”الخليج 365”، 7 كليبات جديدة مقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، لعدد كبير من نجوم الأغنية.

حمادة هلال :

بعد نجاح مسلسله الرمضانى "ابن أصول" انتهى من تصوير (ooh LaLa) اسم أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب ويتعاون فيه مع المخرج ماجد صبرى الذى قام بتأليف الأغنية أيضًا، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

مصطفى قمر:

يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح كليب أحد أغانى ألبومه الجديد وهى أغنية "ضحكت ليا"، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

هانى شاكر:

انتهى الفنان هانى شاكر من تسجيل أحدث أغنياته، بعنوان "بينا" داخل أحد أستوديوهات القاهرة، وتعاون فيها مع الملحن أحمد زعيم، والشاعر أحمد قطوط، والأغنية توزيع توما وهندسة صوت لهانى محروس.

محمد رشاد:

يستعد المطرب محمد رشاد لطرح أحدث كليباته الغنائية، والتى تحمل عنوان (دلع)، وذلك بعدما أنتهى من تصوير الكليب مؤخراً، وجارى حاليا وضع لمساته النهائية من مرحلة المونتاج والمكساج وغيرها، ليكون جاهز تماماً للطرح خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات الشاعر محمد مصطفى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، والكليب من إخراج نبيل مكاوى.

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مى كساب وفريد غنام:

انتهت الفنانة مى كساب بمشاركة المطرب المغربي فريد غنام من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم " ببساطة " ضمن أغانى ألبومها الجديد، والأغنية من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان اورتيجا، وتوزيع أوكا، ويقوم بإخراج كليب المخرج المغربي ياسين الزاوي.

هيثم شاكر:

يستعد النجم هيثم شاكر لطرح ثانى كليباته من ألبومه الجديد، بعد أن طرح كليب أغنية "ما توصنيش"، وذلك قبل أيام من إطلاق أحدث ألبوماته، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوى، وقام بإخراج الكليب المخرج اليونانى يانيس ديموليتساس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان.

كريم محسن:

بعد أن طرح المطرب كريم محسن كليب "شكرا لخدماتك"من ألبومه الجديد "قابل بقى"، يستعد خلال الأيام المقبلة للسفر إلى أوروبا لتصويرأغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب، وذلك بعدما انتهى من تصوير كليبين من الألبوم بمصر.