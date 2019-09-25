شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج حسين عمارة عن عمر 70 عاما.. وأسرته تتلقى العزاء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل المخرج الكبير حسين عمارة بمنزله فى منطقة مصر الجديدة عن عمر ناهز 70 عاما، ويتم تشييع الجثمان الآن من مسجد الصديق لدفنه بمقابر الأسرة فى مدافن طريق الفيوم، ويقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد الصديق فى مساكن شيراتون بمصر الجديدة.

قدم المخرج الراحل حسين عمارة العديد من الأعمال التليفزيوينة التى أثرت الدراما المصرية منها "البخيل وأنا" و"صابر ياعم صابر"، لملك الترسو فريد شوقى، و"رجل وامرأتان" لفاروق الفيشاوى ووفاء عامر، و"أولاد الأكابر" لحسين فهمى، و"البرارى والحامول".

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وفى السينما "قدم شاويش نص الليل" و"الغشاش" و"السطوح"، لفريد شوقى، و"سفاح كرموز"، ليونس شلبى ونورا، و"الفاتنة والصعلوك"، لحسين فهمى وميرفت أمين.