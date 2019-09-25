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شكرا لقرائتكم خبر عن "الجُمار" فيلم وثائقى يعرض اليوم فى الهناجر بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم الفيلم الوثائقى "الجُمار" في سينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية، فى السادسة مساء، الفيلم من سيناريو وإخراج أحمد توفيق، وإنتاج الإدارة المركزية للانتاج المتميز، بالهيئة الوطنية للإعلام، ومونتاج محمد مصيلحى، وغناء مطرب الواحات خضر جامع، مديرا التصوير نادر العربى وماجد عرفات.
"الجُمار"
ومن المقرر إقامة ندوة عن صناعة الفيلم الوثائقي البيئي خاصة أن العمل يوضح ذلك، بعد العرض الخاص للعمل، والتي سيديرها عادل العبساوي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتمي، بالإضافة إلى إقامة احتفالية التي ستشهد تكريم عدد من القيادات الإعلامية على هامش العرض الخاص للفيلم الذي يعد استمرارا لجهد قيادات الإنتاج المتميز.
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