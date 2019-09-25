شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكراه الخامسة.. ابن شقيقة خالد صالح يكشف عن مواقف وأسرار فى حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة النجم الراحل خالد صالح، والذى يعد أحد أبرز الفنانين الذين تميزوا بموهبة مختلفة على الساحة الفنية، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات لتبقى ذكراه خالدة يحيا عليها عشاق الفنون في أرض مصر، وتميز صالح بأداء الأدوار المعقدة، حيث اشتهر بأداء أدوار الشر والجبروت فى عدد من أعماله الفنية.



خالد صالح

وخلال السطور التالية يتحدث الفنان أحمد فهيم مدير أعماله وابن شقيقته فى تصريحات لـ ”الخليج 365” عن علاقته بالفنان الراحل خالد صالح بمناسبة ذكرى وفاته.



خالد صالح

قال أحمد فهيم، مدير أعمال النجم الراحل خالد صالح، أن مواقفه الإنسانية كانت كثيرة، وكنا دائماً نتعلم منه، وذكر أحد المواقف عندما جاء له أحد الصحفيين المبتدئين ليجرى معه حواراً فنياً وأنا اعتذرتله لاننا كنا مشغولين في التصوير، عندما قولت للراحل خالد صالح غضب بشدة وقالي عندما يكون هناك شخص في بداية طريقه يجب أن نقف بجانبه.

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خالد صالح

وأضاف فهيم، أن الراحل خال صالح كان يحب جميع أعماله، ولا يوجد أى عمل ندم على تقديمه، ولكنه لم يشاهد أعماله إلا في العروض الخاصة.



أحمد فهيم وخالد صالح

وكشف عن أصدقائه المقربين له أيام الجامعة ومنهم الفنان خالد الصاوى والفنان طارق عبد العزيز والفنان أحمد ثابت وبعضاً من رجال الأعمال والمستشاريين الذين كانوا دفعته في كلية حقوق، وأشار إلى أن جميع أصدقائه كانوا يسألون عليه في أواخر أيامه ويقدمون له الخدمات.



خالد صالح وطارق عبد العزيز وخالد الصاوي

وتابع عن أهم النصائح التى كان يقولها له: "متعملش حاجه أنت مش قدها، متوافقش لو جالك دور كبير إلا لو كان كويس ودور مهم".



خالد صالح

وأكد على أن خالد صالح ترك الحرية لأحمد نجله ، نافياً أنه السبب في دخول التمثيل، ولكن القرار كان لأحمد فهو درس في الجامعة الأمريكية مسرح وكان صاحب القرار في إحتراف التمثيل.