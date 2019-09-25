شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أحيا الصاوى وصبرى فواز الذكرى الخامسة لوفاة خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا كل من خالد الصاوى وصبرى فواز، ذكرى وفاة صديقهما الفنان الراحل خالد صالح، الذي رحل عن عالمنا يوم 25 سبتمبر عام 2014، بعد صراع مع المرض.

وكتب الفنان خالد الصاوى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:"برجاء الدعاء والفاتحة لأخي وصديق عمري ورفيق كفاحى المرحوم الفنان خالد صالح في ذكراه السنوية".

كما نشر الفنان صبرى فواز، عبر حسابه على انستجرام، صورة للراحل خالد صالح، وكتب عليها قائلا: "كل سنة وإنت طيب يا أبو أحمد.. واحشني".

Advertisements

وتمر اليوم الذكرى الخامسة على وفاة للنجم خالد صالح، الذى رحل عن عالمنا 25 سبتمبر 2014، إلا أنه لا يزال خالداً بأعماله الفنية الذى أبدع من خلالها حتى كتب اسمه بأحرف من ذهب رغم رحيله فى سن صغير.



صبرى فواز