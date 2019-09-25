شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. عيد ميلاد الثنائى مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز بفارق 25 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الثنائى النجم العالمى مايكل دوجلاس والممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز، بعيد ميلادهما، حيث يتم دوجلاس عامه الـ 75 فهو من مواليد 25 سبتمبر عام 1944 في نيو برونزويك، نيو جيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية.



مايكل دوجلاس وعائلته

أما كاثرين زيتا جونز فـ تتم عامها الـ 50، حيث ولدت في 25 سبتمبر من عام 1969، في سوانزي، بـ المملكة المتحدة، وتزوج الثنائى في 18 نوفمبر من عام 2000، ولديهم طفلان، وهما ديلان مايكل دوجلاس الذى يبلغ من العمر 19 عام، و كاريس زيتا دوجلاس التي تبلغ من العمل 16 عاما.

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مايكل دوجلاس وعائلته

ويذكر أنه في الفترة الأخيرة انتشرت شائعات تؤكد على اقتراب انفصال الممثل العالمى مايكل دوجلاس عن زوجته الممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز، بسبب الفجوة العمرية بينهما، والتى تصل لأكثر من 25 عاماً، وهو ما نفاه الثنائى الشهير بعد ان قاما بشراء منزل جديد بقيمة 4.5 مليون دولار.



مايكل دوجلاس وابنائه

ووصفت الصحف الأجنبية، المنزل الجديد الذى اشتراه الثنائى الأشهر فى ثمانينات القرن الماضى داخل هوليوود، بأنه انعاش لزواجهما الذى شهد فترة توتر فى الأيام الماضية.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، تفاصيل المنزل الجديد الذى يقع على بعد 25 كيلو متر عن ولاين مانهاتن والذى يبلغ مساحته أكثر من 12 فداناً، ويطل على نهر هدسون، وهو منزل ريفي تم بناؤه فى ثلاثينات القرن الماضى، ويحتوى على 22 غرفة، بهما 8 غرف نوم رئيسية، بالإضافى الى وجود حمام سباحة خاص، وصاله العاب رياضية، وغرف ملابس خاصة، وغرف جلوس منفصلة.