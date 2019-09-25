محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
توفي اليوم الأربعاء المخرج الكبير حسين عمارة بمنزله في منطقة مصر الجديدة عن عمر ناهز 70 عاما.
قالت الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون في تصريحات لمصراوي:" إن أسرة الراحل تتلقى العزاء بعد غد الجمعة بمسجد الصديق في مساكن شيراتون بمصر الجديدة.
يذكر أن المخرج الرحل حسين عمارة قدم العديد من الأعمال الهامة في الدراما والسينما ومنها مسلسلات "البخيل وأنا" و"صابر ياعم صابر" و"رجل وامرأتان"، و"أولاد الأكابر".
وقدم للسينما "شاويش نص الليل" و"الغشاش" و"السطوح"، و"سفاح كرموز"، و"الفاتنة والصعلوك".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مخرج "البخيل وأنا".. والعزاء الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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