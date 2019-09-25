"الفتوة".. ياسر جلال يكشف تفاصيل مسلسله الرمضاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
تحدث الفنان ياسر جلال عن استعداده للمشاركة في السباق الدرامي لرمضان 2020، وذلك خلال استضافته ببرنامج "عرب وود".
وقال ياسر في الحلقة "إنه سيشارك في السباق الدرامي لرمضان المقبل، بعمل درامي شيق يحمل اسم الفتوه".
وأوضح: "المسلسل تدور أحداثه في فترة قديمة، ترجع لأكثر من 100 عام، وتدور في إطار من درامي شيق".
يذكر أن ياسر جلال شارك في السباق الدرامي لرمضان الماضي من خلال مسلسل "لمس أكتاف"، بجانب حنان مطاوع، وفتحي عبد الوهاب
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