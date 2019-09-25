بسنت شوقي صاحبة صاحبها في "لما بنتولد" وتحمست لعرضه بـ"الجونة "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة الشابة بسنت شوقي إنها لم تشعر بالقلق عند عرض فيلمها "لما بنتولد" إخراج تامر عزت، لأول مرة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وتابعت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "سعيدة جدًا بعرض الفيلم ومكنتش قلقانة، بالعكس حسيت باطمئنان وكنت متحمسة، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عن طرحه في دور العرض السينمائي".

بسنت أشارت إلى أنها لا تشارك بدور كبير في "لما بنتولد"، لكنها تترك أثرًا فيمن سيشاهد الفيلم، موضحة "أجسد دور بنت جدعة وصاحبة صاحبها الذي تحبه في نفس الوقت".

"لما بنتولد" تأليف نادين شمس، بطولة عمرو عابد، محمد حاتم، أمير عيد، سلمى حسن، ابتهال الصريطي، إخراج تامر عزت.