محمد مضان يعلن طرح "هما عايزنا فوضى": "لكل خاين هربان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلن النجم محمد رمضان عن طرح كليب "هما عايزيها فوضى" عبر قناته الرسمة بموقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد ساعة من الآن. ونشر رمضان بوستر الأغنية وكتب: "بعد ساعة على قناتي الرسمية على يوتيوب، كليب "هما عايزيها فوضى" الأغنية بلسان كل مصري أصيل إلى كل خاين جبان هربان". كليب "هما عايزيها فوضى" من إخراج ياسر سامي.

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