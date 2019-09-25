محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان محمد فراج إن الجونة السينمائي، خرج في دورته الثالثة بصورة مشرفة جدًا، معربًا عن سعادته بحضور فعاليات المهرجان للمرة الثالثة على التوالي.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مهرجان قوي ومبهر كل الأجواء فيه ممتعة، وكما توقعت خرج على قدر عالي من الجودة، وأحيي إدارة المهرجان على المجهود الذي بذلوه".
وأكد فراج أن الدورة الثالثة يضم برنامجها مجموعة مهمة من الأفلام المنتقاة بعناية من مختلف أنحاء العالم، مضيفًا "أكثر فيلم عجبني الذي تم عرضه في الافتتاح (Ad Astra) لبراد بيت، والفيلم السوداني (ستموت في العشرين)".
وعن فيلم "لما بنتولد" الذي تشارك في بطولته خطيبته الفنانة بسنت شوقي، ومعروض ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، قال "حبيت أهني كل فريق الفيلم المخرج تامر عزت وأمير عيد وخصوصًا بسنت شوقي، بقولها ألف مليون مبروك ويارب يعجب الناس".
من ناحية أخرى، أشار الفنان محمد فراج إلى عدم تعاقده على أي عمل فني جديد، لكنه يقرأ عددًا من السيناريوهات ليختار من بينها عمله المُقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فراج لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" مُبهر وأعُجبت بـ"ستموت في العشرين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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