ناصيف زيتون يطرح كليب "فارقوني" في يوم ميلاده

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - طرح النجم السوري ناصيف زيتون الفيديو كليب الخاص بأحدث أغنياته "فارقوني" تزامناً مع ذكرى يوم ميلاده الـ 31، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".



وكان ناصيف قد طرح أغنية فارقوني" باللهجة العراقية قبل أسبوعين وهي من كلمات عدنان الأمير وألحان أدهم وتوزيع عمر صباغ، وحققت الأغنية ما يقرب من 7 مليون مشاهدة، بينما الكليب من إخراج بسام الترك وتشارك في بطولته الفاشينيستا الكويتية روان حسين، وتم تصويره في منطقة حتا بمدينة دبي الإماراتية.









يشار إلى أن ناصيف زيتون، أحيا حفلاً ناجحاً مؤخراً في مدينة أربيل العراقية، ومن المنتظر أن يحيي حفلاً غنائياً آخراً في الأردن يوم الجمعة المقبلة.



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