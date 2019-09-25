فيديو: مهرجان الجونة يحاول تجاوز نجاح 3 دقات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:16 مساءً - بدأت اللجنة المنظمة للدورة الثالثة لمهرجان الجونة الاستعدادت النهائية لحفل الختام والذي سيتضمن أغنية جديدة بعنوان "سقفة" يتوقع البعض أن تتجاوز نجاح أغنية الدورة الأولى "3 دقات" للفنانة يسرا والمطرب آبو" علما أن الأغنية الرسمية للدورة الثانية "فاكر زمان" لم تحقق النجاح المرجو رغم مشاركة أنغام ومحمد الشرنوبي في تقديمها كما اختفت أغنية "العالم جونة" رغم مشاركة عدد كبير من النجوم في تصويرها.

أغنية "سقفة" بدأت تحضيرات تصويرها منذ الأمس ومن المقرر عرضها بحفل الختام يوم الجمعة المقبلة، ويشارك فيها من النجوم والنجمات هند صبري، شيرين رضا، السيناريت تامر حبيب، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، كندة علوش، جميلة عوض، بشرى.

ومن المقرر أن يقدم المطرب آبو أغنية جديدة تم إعدادها خصيصا لحفل الختام بعنوان "حبيبي يا ليل" من كلمات وألحان "أبو"، وتوزيع روبرت كمال.

يذكر أن أغنية "3 دقات" عرضت بالمصادفة في كواليس الدورة الأولى لمهرجان الجونة، حتى صارت أبرز نجاحاتها بعدما حققت 354 مليون مشاهدة، وهي من تأليف تامر حبيب في أول تجربة له لكتابة الأغاني وشارك في غنائها المطربة يسرا ضمن مشروع لتقديم ألبوم مشترك مع آبو.

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الدورة الثانية حاولت تخطي نجاح أغنية "3 دقات" فتم تقديم أغنية "فاكر زمان" قدمتها أنغام ومحمد الشرنوبي، وهي من كلمات أمير طعيمة، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج هادي الباجوري، وحققت 4.735 ملايين مشاهدة فقط لأنها بدت رسمية أكثر من اللازم.

وشهدت نفس الدورة تقديم أغنية "العالم جونة"، وكادت أن تحقق نفس نجاحات أغنية "3دقات" بسبب مشاركة عدد كبير من النجمات في غنائها ومنهن منى زكي وكندة علوش ومنة شلبي ودينا الشربيني وياسمين رئيس وجميلة عوض مع يسرا وشريف منير ومحمد ممدوح وآسر ياسين وأحمد مالك، ولكن صادفها سوء حظ كبير وتم حذفها نهائيا من موقع اليوتيوب لأسباب غير معلنة، وتم عرضها لاحقا ولكن بعدما فقدت الكثير من بريقها فلم تتجاوز حاجز المليون مشاهدة، وهي من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، وإخراج هادي الباجوري.

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