نشرت الفنانة التشكيلية والكاتبة الكويتية وداد المطوع مقطع فيديو ردت خلاله على استمرار تعرضها للسباب والشتائم بسبب زواجها من رجل أعمال مصري.

وقالت وداد المطوع خلال مقطع الفيديو “استغرب من كمية السب والشتائم.. تزوجت رجل أعمال مصري انتهى الأمر .. ليش مكبرين الموضوع”. وانتقدت عدم تعرض أي مواطن كويتي يتزوج أي امرأة من جنسية أخرى سواء كانت فلبينية أو آسيوية أو خادمته لأي انتقادات في الوقت الذي تعرضت فيه للسب والشتائم بسبب زواجها من مصري.

ووجهت حديثها لمنتقديها ومن يوجهون لها السباب والشتائم – خلال المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي- قائلة ” أيش فيكم .. مازالت المواقع تنشر.. ومازال السب .. مكبرين الموضوع.. ليش هذا صاير كله”. وتابعت: “إذا تزوج الكويتي من أي جنسية أخرى على عيني وعلى رأسي.. اشمعنا أنا صارت عليا القيامة”. وأضافت: “أنا سويت شيء حلال شرع الله أمام الله وخلقه.. شو المشكلة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الكويتية وداد المطوع ترد على الشتائم بسبب زواجها من مصري: ليش مكبرين الموضوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.