فناناتٌ خرجنَ عن المألوف ووقفن ضد حقوق المرأة.. إليك آراؤهنّ -فيديو!

خرجتْ فناناتٌ عربياتٌ عن المألوف ووقفن ضد حقوق المرأة، رغم ظهور العديد من الجهات النسوية المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في هذه الأيام.

وعزتْ كلُّ فنانة رفضها لأسباب مختلفة، بينهنّ نادين نسيب نجيم، ونجوى كرم، وبلقيس فتحي، وأحلام، غير أن بعضهن تراجعن عن وقوفهن ضد بعض حقوق المرأة وأبدين وجهة نظر ثانية في القضية. الفيديو أدناه يعرض لكِ أبرز النجمات اللاتي أعلنَّ رفضهنَّ لبعض حقوق المرأة بحسب مجلة فوشيا، وكانت ردود أفعالهنَّ على النحو التالي: