شاهد: ماذا فعلت بلقيس بوجهها وبدت غريبة الشكل

في خطوة جريئة وجديدة، اعتمدت الفنانة بلقيس فتحي على طريقة ابداعية جديدة خلال تصويرها كليب اغنيتها الجديدة “تعالى شوف”، والتي هي اولى تجاربها بالغناء باللهجة المغربية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبلقيس من كواليس التواصيل وبدت فيه بشكل غريب حيث رسم على وجهها بالمكياج وبمستحضرات التجميل عيون وشفاه بطريقة ابداعية ومحترفة وبدا الامر في غاية التشويق لمعرفة الشكل النهائي والقصة من الكليب.
اعتبر العديد من متابعيها بأن هذه الخطوة جديدة وابتكار اضافي، وطراز فني خاص بالنجمة اليمنية التي تسعى دائما لابتكار كل ما هو جديد.
وكانت بلقيس أطلقت أغنيتها الجديدة باللهجة المغربية، وصورتها في مدينة مراكش، مستعينة بطاقم فني من هوليوود وبتقنيات عالمية بدت واضحة في المقطع القصير المتداول.
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