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تامر عبدالمنعم : السكوت فى القضايا التى تمس أمن الوطن "خيانة"

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خرج الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم عن صمته، وتحدث بشأن الأزمة الحالية التى تمر بها مصر،  من حراك سياسي يهدف إلى هدم الدولة المصرية، وقال أن السكوت فى القضايا التى تمس أمن الوطن ليس معناه حياد وانما خيانة.
وواصل "عبدالمنعم":  "فوجئت أن هناك مجموعة من القنوات المعادية للدولة تبث بعض الفيديوهات للمقاول والفنان محمد على والتى يقوم

من خلالها بسب الجيش المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى رمز الأمة العربية وأنا قابلت هذا الشخص وهو محمد على بعد فيلمه البر التانى الذى لم يلاقى أى نجاح فى دور العرض واستضفته فى برنامجى كونه زميل ولاحظت عليه الثراء الفاحش من سيارته التى يقودها والسيجار وعجبنى خفة دمه وانتهت هذه المقابلة التى لم أراه بعدها".
واختتم تامر عبدالمنعم حديثه: "لن أسمح لأى مخلوق سواء برأيى ولو تطلب الأمر بلسانى أو بذراعى أن يقوم بهدم كيان عظيم اسمه مصر لغرض الشهرة والظهور عبر السوشيال ميديا أو لصنع مناضل يقف وراء كاميرا ٢.٥ بوصة ولن أسمح لأى شخص أن يسب جيش بلدى أو القيادة السياسية أو فى رئيس بلدى الذى يعتبر رمز لينا جميعا السيد عبدالفتاح السيسى" .
 
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