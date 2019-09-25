يستضيف مسرح رومانس، العرض المسرحي "تلك الليلة" لفرقة فكرة، وعرض "حكايات شهريار" لفرقة جيكا المسرحية، و ذلك يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.
يشار إلي أن "تلك الليلة"، يتناول الاكتئاب في صوره العديده وكيف يمكن ان نصل إلي تلك الحالة التي تؤدي إليه، وهل يعتبر
بينما عرض "حكايات شهريار"، يدور في إطار درامي رعب، يحكي عن ابليس وكيف يوسوس للبشر، حتي يقعوا في الخطايا والمعاصي، ويكشف من خلاله الاعيب رجال الدجل والشعوذة، العرض من بطولة مصطفي حاتم، خالد سيد، محمد محمود، يوسف الحسيني، عبدالرحمن ايمن، محمد رجب، مصطفي مسعد، شيرين رضا، عبد الرحمن عبد المجيد، فاطمه سيد، عبدالله، دنيا السيد ، تأليف أحمد سمير، وإخراج مصطفي جيكا.
كانت هذه تفاصيل خبر حكايات شهريار وتلك الليلة.. عروض مسرح رومانس يوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.