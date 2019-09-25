حكايات شهريار وتلك الليلة.. عروض مسرح رومانس يوم الجمعة

يستضيف مسرح رومانس، العرض المسرحي "تلك الليلة" لفرقة فكرة، وعرض "حكايات شهريار" لفرقة جيكا المسرحية، و ذلك يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

يشار إلي أن "تلك الليلة"، يتناول الاكتئاب في صوره العديده وكيف يمكن ان نصل إلي تلك الحالة التي تؤدي إليه، وهل يعتبر

الانتحار أو الموت هو الحل، والعرض من بطولة مصطفي حاتم، حاتم الفرماوي، محمد محمود، احمد علوب، عبد الرحمن ايمن ، خالد سيد، نور حسن ، مجدي عبدالغني، هاجر احمد، امنيه، مريم، شرين، اسراء عمرو، تأليف احمد سمير، سينوغرافيا وإخراج محمد شريف.

بينما عرض "حكايات شهريار"، يدور في إطار درامي رعب، يحكي عن ابليس وكيف يوسوس للبشر، حتي يقعوا في الخطايا والمعاصي، ويكشف من خلاله الاعيب رجال الدجل والشعوذة، العرض من بطولة مصطفي حاتم، خالد سيد، محمد محمود، يوسف الحسيني، عبدالرحمن ايمن، محمد رجب، مصطفي مسعد، شيرين رضا، عبد الرحمن عبد المجيد، فاطمه سيد، عبدالله، دنيا السيد ، تأليف أحمد سمير، وإخراج مصطفي جيكا.