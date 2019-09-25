غدًا.. فرقة إنسان تعرض "حكي الرجال" علي مسرح رومانس

تستعد فرقة إنسان، غدًا لتقديم العرض المسرحي "حكي الرجال"، المأخوذ عن فيلم "عرق البلح" رائعة رضوان الكاشف، وذلك علي خشبة مسرح رومانس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.
يشار إلى أن "حكي الرجال"، هو عرض
جدير بالذكر أن مسرحية "حكي الرجال"، بطولة محسن محمد، عبدالرحمن فرج، عمر فتحي، مصطفي البدرى، ميرنا سعيد، رانيا عادل، سهيلة المليجي، نادية نبيل، منة محمود، منة الله جمال، أغاني العرض من ألحان مينا فوزى، غناء محمد فرحات، ديكور داليا مجدي، محمد مجدي، إعداد وإخراج مصطفى علي.
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